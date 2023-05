Zidane nuovo allenatore della Juventus: svelate le cifre ufficiali

Zidane nuovo allenatore della Juventus, ecco tutta la verità: emergono già le prime cifre.

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Zidane. L’allenatore, attualmente libero dopo la fine dell’esperienza al Real Madrid, è in attesa di una chiamata da parte di una big del calcio europeo. La Juventus ci prova per Zizou che potrebbe cedere alla tentazione di tornare in Italia e a Torino: ecco cosa sta succedendo.

Il futuro di Allegri non è così certo. Nonostante le rassicurazioni di facciata, di una parte della società, c’è un’altra che sta lavorando per portare alla Juventus un altro allenatore.

Tra i fautori di questa operazione anche il prossimo direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli. Intanto, emergono delle indiscrezioni riguardo il futuro di Zidane che è uno dei candidati a prendere il posto di Allegri e diventare il prossimo allenatore della Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Zidane alla Juventus, svelate le cifre: ecco le ultimissime notizie

Ci sono già le prime cifre che sintetizzano alla perfezione le possibilità dell’arrivo alla Juventus di Zidane.

Ecco le quote Snai sul ritorno alla Juventus, questa volta da allenatore, di Zinedine Zidane che è ancora fermo dopo la fine del suo rapporto con il Real Madrid. Ad oggi, secondo i bookmakers, la squadra favorita ad ingaggiare Zidane resta il Psg con una quota di 2,5. Vale 4,5 volte la posta, invece, il ritorno di Zizou alla Juve. In seconda linea c’è il Chelsea con una quota di 4, ed infine il Real Madrid che chiude a 6. Suggestive, poi, le ipotesi come Tottenham (15), Manchester United (15, Nazionale francese (15), Nazionale brasiliana (15 e Manchester City (20). I pronostici dei book possono dare già una probabile indicazione di quel che sarà del destino di Zidane che è sempre più pronto a tornare in pista dopo la fine dell’esperienza al Real Madrid. L’allenatore francese ha grandi motivazioni e sta valutando attentamente il suo destino.