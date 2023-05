Contatto con Dybala: così lo riportano alla Juventus

Calciomercato Juventus, incredibile contatto con Dybala: la società si sta muovendo di nuovo verso la Joya, al quale non è stato rinnovato il contratto

In casa Juventus non si pensa solamente alla penalizzazione, ma si pensa anche a programmare la prossima stagione. Anche se, ovviamente, le scelte di mercato, sono collegate a quello che oggi dirà la Procura Federale.

Una situazione che conosciamo benissimo, una situazione che potrebbe pure portare a una penalizzazione pesante e che, purtroppo, potrebbe anche togliere dalle Coppe Europee la squadra di Allegri per la prossima stagione. Ma intanto qualcosa si muove. E non solo nella dirigenza, ma anche per quelli che potrebbero essere gli innesti in gruppo. E quanto scritto da Sebastiano Sarno su Twitter ha del clamoroso davvero. Sì, la Juve, avrebbe contattato Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, chiamato Dybala

La Juventus ha contattato l’agente di Dybala . Per adesso si tratta solo di un sondaggio per capire la situazione del giocatore è avere più dettagli sulla clausola rescissoria”. Boom. Questa la notizia che potrebbe riportare, forse, l’argentino alla Continassa. Una trattativa difficile, non tanto per quella che è la clausola rescissoria che dovrebbe essere di 20 milioni di euro, ma per quello che potrebbe essere l’atteggiamento dell’argentino nei confronti di una società che solamente pochi mesi fa ha deciso di non rinnovare il contratto.

Insomma, appare tutto in salita. Ma un sondaggio sarebbe stato fatto. Dybala al momento a Roma avrà anche la possibilità di giocarsi la finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest il prossimo 31 maggio. Una manifestazione che anche la Juve avrebbe voluto portare a casa. Ma in Spagna gli uomini di Allegri hanno ceduto ai supplementari.