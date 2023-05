Formazioni ufficiali Empoli-Juventus: Di Maria-Vlahovic-Szczesny, Max ne fa fuori uno

Le formazioni ufficiali di Empoli-Juventus: le scelte di Allegri in vista della sfida del “Castellani”.

La Juventus scende in campo questa sera allo stadio Castellani contro l’Empoli alle 20:45 per il posticipo della 36a giornata di Serie A.

I bianconeri vengono da 3 vittorie consecutive contro Lecce, Atalanta e Cremonese ma devono ancora smaltire la batosta in semifinale di Europa League contro il Siviglia. La squadra di Massimiliano Allegri non alzerà trofei neanche in questa stagione e a questo punto della stagione diventa fondamentale vincere le ultime tre gare di campionato. Nonostante le questioni extra-campo e la possibilità concreta di non partecipare alla prossima Champions League, la squadra di Allegri vuole guadagnarsi sul campo il diritto di accedere alla Coppa dei Campioni. Contro l’Empoli mancheranno Danilo e Cuadrado per squalifica. Di seguito la formazione ufficiale della Juventus.

Juventus, la formazione ufficiale contro l’Empoli: la scelta su Vlahovic

La Juventus ha una trasferta insidiosa contro la squadra di Paolo Zanetti che, però, ha già messo in cassaforte la salvezza e giocherà certamente con una spensieratezza diversa.

Massimiliano Allegri vuole ottenere i 3 punti, a pochi giorni dal big match contro il Milan. L’allenatore toscano fa fuori tre big che non partiranno dal primo minuto. Tra i pali spazio a Szczesny, nonostante la freccia lanciata nei suoi confronti da Max Allegri. Non ci sarà Angel di Maria.

Difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Alex Sandro, vista l’assenza per squalifica di Danilo. Sconterà la squalifica anche Cuadrado che verrà sostituito dal giovane classe 2002, Tommaso Barbieri che giocherà la sua terza partita in Serie A. A sinistra il solito Kostic, in mezzo al campo, invece, al fianco di Locatelli ci sarà Paredes con Fabio Miretti in zona trequarti a dare qualità tra le linee. Milik farà coppia con Vlahovic. La formazione ufficiale della Juventus contro l’Empoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic, Milik.