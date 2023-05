Juventus, Allegri silurato e doppio ribaltone: “Spalletti con Giuntoli”

Non è nemmeno finito questo campionato che i rumors di calciomercato parlano per la Juventus anche del possibile totoallenatore.

Ultime partite da affrontare per i bianconeri, con la missione di riuscire a fare più punti possibili e chiudere alle spalle del Napoli, fresco vincitore dello scudetto. Almeno sul campo, considerando la penalizzazione all’orizzonte, la Juve vuole dimostrare di essere la migliore tra le altre big della serie A.

Poi ci saranno settimane sicuramente molto calde, nelle quali la dirigenza dovrà cercare di organizzare il futuro nel migliore dei modi, seppur con tante incognite ancora da affrontare. L’estate vedrà i bianconeri senz’altro protagonisti sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ma anche per quanto riguarda la guida tecnica non è da escludere un cambio, almeno stando ai rumors che si inseguono ormai da tempo.

Juventus, Orlando alla TvPlay: “Spalletti pista che non si può escludere con Giuntoli”

Se Allegri non sarà confermato sulla panchina della Juventus non ci sono dubbi sul fatto che il club dovrebbe puntare su un altro grande nome. Ai microfoni di TvPlay l’ex calciatore Massimo Orlando non pare avere dubbi sul tecnico livornese: “Non sarà più l’allenatore della Juventus, è stato lasciato da solo. I bianconeri devono ricostruire e hanno bisogno di un allenatore con un progetto nuovo. Da quel che mi dicono la Juventus vuole trovare un accordo economico e chiudere l’avventura con Allegri”.

Prende quota l’opzione Spalletti: “E’ una pista che non si può escludere” continua Orlando. “Alcuni elementi della squadra sono stanchi del gioco di Allegri, cambieranno tanti uomini e si ripartirà con un nuovo allenatore. Con Giuntoli in arrivo Spalletti è il primo che viene in mente. Dicono che per Giuntoli vada trovato solo l’accordo con De Laurentiis, per cui è difficile trovare di meglio rispetto a questa coppia”.