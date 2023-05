‘Disertano’ la Juventus: arriva il comunicato UFFICIALE

Arriva il comunicato ufficiale in vista del big match tra Juventus e Milan: la decisione

La Juventus si prepara al posticipo di questa sera contro l’Empoli, antipasto del big match della 37a giornata contro il Milan.

La gara tra bianconeri e rossoneri è in programma domenica 28 maggio alle 20:45 all’Allianz Stadium; un testa a testa decisivo per decretare chi andrà in Champions League. Se pur i bianconeri poi dovranno far fronte alla posizione della Uefa che intende estromettere il club dalle competizioni europee almeno per un anno. Intanto arriva una notizia che riguarda il Milan, proprio in vista della trasferta contro la Juve.

Juventus-Milan, i tifosi rossoneri non prenderanno parte alla trasferta

In occasione di Juventus-Milan di domenica all’Allianz Stadium, i tifosi rossoneri hanno deciso che non prenderanno parte alla trasferta.

La notizia era stata data già qualche settimana fa, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale, con un comunicato da parte della Curva Sud Milano. Tutto nasce dalla vendita dei biglietti per il settore ospiti alla spropositata cifra di 80 euro da parte del club bianconero. Questa decisione ha, inevitabilmente, suscitato polemiche e grande disappunto da parte dei tifosi rossoneri che hanno deciso di disertare la trasferta. La decisione è stata confermata tramite il messaggio social su Instagram: “Con grande dispiacere Curva Sud Milano e AIMC comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano TUTTI i tifosi rossoneri a fare altrettanto. La scelta dal folle prezzo imposto dalla Juventus (80€!!!) e dalle modalità di vendita del settore ospiti”. Una tendenza ormai sempre più frequente in Italia che sta allontanando sempre di più la gente dagli stadi.

La Curva ha esortato a seguire gli esempi di Inghilterra e Germania, dove è stato imposto un tetto massimo di prezzo per i biglietti dedicati al settore ospiti. La squadra di Stefano Pioli, quindi, dovrà giocarsi la partita decisiva della stagione senza il sostegno del proprio pubblico, a causa dei prezzi folli imposti dalla Juventus per il settore ospiti.