Chiné retrocede la Juventus: penalizzazione UFFICIALE, ecco la nuova classifica

Penalizzazione Juventus, adesso è ufficiale la decisione: la nuova classifica della Serie A dopo la sentenza di pochi minuti fa

La penalizzazione è ufficiale. La Juventus ha un meno 10 in classifica da scontare in questa stagione. Una legnata per la squadra di Allegri, che adesso per conquistare l’accesso alle coppe europee dovrà vincerle tutte e sperare in un passo falso delle altre.

Non sappiamo ancora, ovviamente, se il club bianconero farà ricorso così come spiegato questa mattina da TuttoSport. Oppure se deciderà di chiudere qui la questione. Di certo adesso c’è solamente una cosa: la nuova classifica della Serie A. Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC: “Chiamata dal Collegio di Garanzia dello Sport a rinnovare la sua valutazione sulla sanzione da irrogare a carico della Juventus per il cosiddetto ‘caso plusvalenze’, la Corte Federale d’Appello ha sanzionato il club bianconero con dieci punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

La Corte ha altresì prosciolto dalle incolpazioni ascritte i sigg.ri Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.“

Penalizzazione Juventus, ecco la nuova classifica

Gli undici punti di penalizzazione spediscono la squadra di Massimiliano Allegri a quota 59 punti, a pari punti con la Roma (che sta disputando la gara con la Salernitana). E quindi al settimo posto in classifica, quello che non serve a nulla. Le possibilità però per rientrare ci sono, facendo nove punti e sperando che qualcuno faccia un passo falso, allora i bianconeri potrebbero rientrare in corsa. Ecco la nuova classifica aggiornata di Serie A:

NAPOLI 86

LAZIO 68

INTER 66

MILAN 64

ATALANTA 61

ROMA 59

JUVENTUS 59