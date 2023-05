Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus: bufera dopo la sentenza

Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus, i due ex viola potrebbero salutare in estate in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Quella che si prepara ormai a finire negli archivi passerà alla storia come una delle stagioni più difficili e complicate per la Juventus, forse una delle peggiori in assoluto insieme all’annus horribilis di Calciopoli. Sia per quanto sta avvenendo sul campo che fuori.

Per la seconda stagione consecutiva, infatti, i bianconeri chiuderanno con zeru tituli, per utilizzare la famosa espressione di mourinhana memoria. Ma sono le vicissitudini giudiziarie a pesare particolarmente sul consueto bilancio di fine anno. La squadra di Massimiliano Allegri ha deluso in ambito sportivo. Prima la falsa partenza, poi la clamorosa eliminazione dalla Champions League già dopo i gironi, un evento che non si verificava addirittura da quasi un decennio. A novembre le dimissioni del Consiglio d’amministrazione in blocco, comprese quelle dell’ex presidente Andrea Agnelli, sull’incedere dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. Gennaio è stato invece il mese della prima penalizzazione: 15 punti che hanno inevitabilmente condizionato dal punto di vista psicologico l’intero gruppo-squadra.

Chiesa e Vlahovic via dalla Juventus, Mauro: “Sul serbo c’è il Bayern Monaco”

Guai che continuano senza soluzione di continuità anche in quest’ultimo scorcio, con la Juve costretta a dover fare i conti con una nuova sanzione per via del caso plusvalenze.

Ed anche giugno sarà un mese di processi per i bianconeri, visto che la giustizia sportiva si sta occupando anche della famigerata “manovra stipendi”. Il clima di incertezza, come riferisce Alberto Mauro, direttore di Juventus News 24, andrà molto probabilmente ad incidere anche sulle scelte di natura tecnica. “Difficile il rinnovo di Di Maria – ha detto Mauro, intervenuto ieri ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch – Paredes andrà via. Un’offerta importante per Vlahovic potrebbe arrivare, tra 70 ed 80 milioni di euro. Si parla anche del Bayern Monaco, potrebbe esser ceduto senza Champions League. Bisogna capire anche se Chiesa tornerà ad essere titolare, ha voglia di giocare. Pogba resterà quasi sicuramente e non arriveranno offerte dopo la peggior stagione della sua carriera. Rugani ha un ingaggio importante, Danilo resterà, mentre per Cuadrado potrebbe restare ma con un ridimensionamento. Resteranno Miretti e Fagioli”.