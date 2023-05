Allegri cacciato dalla Juventus: ha già una nuova squadra

La Juventus deve guardare inevitabilmente già al futuro, anche se all’orizzonte ci sono ancora tanti punti interrogativi.

La squadra di Allegri non riuscirà a centrare il traguardo della prossima Champions League, fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico. Considerando che i bianconeri avrebbero potuto contare sugli introiti garantiti da questo torneo.

Ultime due gare di campionato dunque da affrontare al massimo, nel tentativo di regalare qualche residua soddisfazione ad una tifoseria che è decisamente preoccupata per le vicende extra campo che la società deve affrontare. In ogni caso nel corso delle prossime settimane la dirigenza si dovrà dare da fare per trovare le pedine adatte alla Juventus del futuro. Che continuerà ad avere grandi ambizioni, su questo non ci piove. Nuovi giocatori in arrivo in tutte le zone del campo, ma occhio anche alle altre situazioni in evoluzionee.

Juventus, Cassano: “Per me Allegri andrà al Napoli”

Dunque c’è il grande tormentone tra i tifosi per capire se sulla panchina della Juventus rimarrà o meno Massimiliano Allegri. E’ legato al club da un lungo contratto, ma le sue quotazioni sono al ribasso e non bisognerebbe sorprendersi troppo di un suo possibile addio.

A proposito di addio, alla “Bobo Tv” Antonio Cassano ha parlato proprio dell’allenatore livornese, prevedendo per lui l’approdo su un’altra panchina di serie A. Esattamente al Napoli, che potrebbe non essere guidato da Spalletti. “De Laurentiis ha avuto problemi con tutti i suoi allenatori e ha fatto un disastro con Spalletti. Chi andrebbe a Napoli? Magari un giovane, per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e giocare in Champions. Tra i big l’unico che potrebbe accettare il Napoli è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato dalla Juve, per me andrà lì” ha detto l’ex calciatore di Roma e Real.