Bye bye Juventus: saluta tutti e se ne va al Bayern

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione rilanciata dalla BILD è un fulmine a ciel sereno per i bianconeri che cambia tutto.

Atterrita dal verdetto della Procura Federale, la Juventus si è presentata al “Castellani” d’Empoli assolutamente inerme. Il poker rifilato dalla compagine di Zanetti alla compagine di Allegri ha messo a nudo tutte le fragilità di una squadra che, anche a causa delle vicissitudini esterne, sembra aver mollato definitivamente la presa.

Gli ultimi due impegni di campionato potranno essere utili ai bianconeri, però, per agganciare un posto in Europa. Obiettivo minimo stagionale, che potrebbe comunque aiutare a ridisegnare con maggiore efficacia le mosse future. Con la Champions ormai sfumata, però, le chances che la “Vecchia Signora” riesca a trattenere calciatori dagli ingaggi importanti come Rabiot e Di Maria sono ormai ridotte al minimo. Proprio sul futuro dell’ex mezzala del Psg ci sono importanti aggiornamenti su cui porre l’accento.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco si fionda su Rabiot

Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, Rabiot sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Dopo essere stato accostato, tra le altre, anche al Psg e al Chelsea, la mezzala transalpina sarebbe finita nei dossier degli uomini mercato bavaresi, alla ricerca di un profilo importante con cui puntellare un reparto che in questa stagione ha faticato e non poco a trovare continuità di rendimento. Stimato molto da Tuchel, Rabiot rientra in una lista che comprende, tra gli altri, anche Kovavic e Declan Rice.

Chiaramente si tratta di calciatori diversi per costi e per caratteristiche. Il fatto che Rabiot abbia cominciato ad ingolosire il Bayern, però, è testimonianza tangibile delle ridotte chances della permanenza del “Duca” all’ombra della Mole. Dopo una stagione vissuta da autentico protagonista, infatti, Rabiot è ormai sempre più vicino all’addio.