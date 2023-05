Nuovo affare Juventus-Atletico Madrid: Vlahovic c’entra solo a metà

Nuovo affare Juventus-Atletico Madrid all’orizzonte: questa volta il Cholo Simeone non chiede Vlahovic

La Juventus vede all’orizzonte una rivoluzione totale che dovrebbe partire dal nuovo direttore sportivo, proseguendo con la guida tecnica e i giocatori.

Dovrebbe essere Cristiano Giuntoli il nuovo direttore sportivo del club bianconero che cercherà di portare la sua impronta per lasciare il segno già in questa sessione estiva di calciomercato ormai sempre più vicina. Dovesse arrivare l’attuale ds del Napoli, sarebbe praticamente automatico l’esonero di Massimiliano Allegri. Intanto, però, la società sta sondando il terreno per i profili di maggior interesse per rinforzare la rosa e tornare ad essere competitiva almeno in Italia. Oltre ai possibili colpi in entrata, però, occhi puntati anche sulle uscite e sulle possibili offerte che arriveranno per i pezzi pregiati. Uno su tutti Dusan Vlahovic che è richiesto da tante squadre in Premier League, una su tutte il Manchester United. Oltre al serbo, però, scatta l’allarme cessione per un altro attaccante bianconero.

Juventus, l’Atletico Madrid bussa di nuovo alla porta: vuole Moise Kean

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Mirko Di Natale, l’Atletico Madrid avrebbe mostrato interesse per Moise Kean.

Il ‘Cholo’ Simeone in passato aveva provato a portare a Madrid Dusan Vlahovic, ancor prima che fosse la Juventus a prelevarlo dalla Fiorentina. Adesso l’Atletico sarebbe sulle tracce di Moise Kean, un attaccante che nonostante la giovane età ha già un background di un certo tipo. Il classe 2000 dopo la prima esperienza in bianconero ha vestito le maglie di Everton e Paris Saint-Germain, trovando anche buoni numeri. Da quando è tornato a Torino ha trovato una fitta concorrenza in attacco. In una stagione complessa ha comunque realizzato 8 gol in stagione tra campionato e coppe. Kean ha un contratto fino a giugno 20225 con i bianconeri e la Juventus sarebbe disposta a trattenerlo; è pur vero che, di fronte a un’offerta importante, sarebbe inevitabile valutare la sua cessione. L’Atletico Madrid potrebbe essere la squadra a presentare questa offerta, già dalle prossime settimane. L’interesse del club spagnolo c’è, adesso resta da capire se si farà avanti concretamente per trattare con la ‘Vecchia Signora’.