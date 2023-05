Juventus, Elkann non perde tempo: “Ha esonerato Allegri”

Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere nel futuro di una Juventus che deve cercare di chiudere il campionato nel migliore dei modi.

La stagione non è andata certo per come si auguravano i tifosi. Fuori subito dalla Champions, la penalizzazione arrivata in campionato ha condizionato la classifica e il cammino di una squadra che doveva fare sicuramente di più, visti i tanti giocatori di spessore in rosa.

Ancora due partite da disputare per una Juventus dunque che ovviamente sta iniziando a pensare anche al futuro. Non potrebbe essere altrimenti, nonostante ci siano ancora tanti nodi da sciogliere legati alle vicende extra campo della società. Quel che appare certo è che nel corso della prossima estate ci saranno tanti movimenti in entrata e in uscita, senza escludere altri tipi di ribaltoni. Con i tifosi che attendono con impazienza novità.

Juventus, Damascelli: “L’accordo con Allegri sarà risolto”

Il futuro della panchina bianconera è ancora avvolto in un grande punto interrogativo. Ancora di più negli ultimi giorni considerando che le quotazioni di Massimiliano Allegri sono in netto calo. Ormai da qualche tempo a questa parte si sta parlando di un possibile divorzio alla fine della stagione.

Ne è convinto anche il giornalista Tony Damascelli, che ha parlato ai microfoni di “Radio Radio” spiegando come “le parole di Elkann sono chiare, di fatto Allegri è stato esonerato, gli restano due partite da giocare. Basta leggere tra le righe, con intelligenza, le sue ultime dichiarazioni”. “Alla proprietà non sono piaciute le interviste di Allegri dopo il Siviglia e l’Empoli. C’è una situazione di scollamento, nessun calciatore lo ha salutato dopo l’ultima partita. L’accordo con il tecnico verrà risolto, ci penserà Elkann, non è un problema dei soci”.