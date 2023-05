Rescissione e buonuscita per Allegri: la Juventus si fionda su Mancini

Il futuro della Juventus è davvero pieno di punti interrogativi. Non solo dal punto di vista societario, ma anche a livello tecnico.

La stagione si sta concludendo senza sussulti per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che ha vissuto un cammino decisamente tribolato per via delle diverse vicissitudini extra campo che hanno interessato la Juve. Destinata a chiudere il campionato fuori dalla zona Champions per via della pesante penalizzazione subita.

Ora non si può far altro che cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi, non mollando dal punto di vista psicologico. Poi ci sarà tempo per ricostruire, si preannuncia una estate con molti movimenti sia in entrata che in uscita. Alcuni giocatori sono destinati a partire, anche per fare cassa. E non si escludono novità nemmeno per quanto riguarda la questione allenatore.

Juventus, il nome nuovo per la panchina è Mancini

In casa bianconera la situazione legata alla panchina è argomento di grande discussione. Le quotazioni di Allegri sono in calo dopo le ultime uscite della Juve e la conferma del tecnico, nonostante sia legato da un lungo contratto con il club, non è più scontata come prima.

🔴👀 Allegri sta trattando la buonuscita, e occhio a Mancini.

[Fabio Santini] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) May 24, 2023

Sono tanti mesi che stanno circolando già i nomi dei suoi successori, ma anche Conte e Zidane adesso appaiono delle ipotesi lontane. Il giornalista Fabio Santini ai microfoni della TvPlay apre ad una nuova possibilità. Ha rivelato infatti come “Allegri sta trattando la buonuscita, occhio a Mancini”. Un nome nuovo dunque tra le alternative al tecnico livornese sarebbe quello dell’attuale ct della nazionale azzurra. Si preannunciano delle settimane davvero molto calde in casa Juve, con la scelta dell’allenatore che sarà il primo passo da compiere in caso di rivoluzione.