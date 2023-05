Risposta epocale a Ceferin: “Juventus auto-esclusa dal Campionato”

Risposta epocale a Ceferin: ecco come si dovrebbe muovere la società bianconera nel caso le cose dovessero andare come si dice negli ultimi giorni

Sono delle ore difficili in casa Juventus. Allegri, dopo la partita con l’Empoli, lo ha chiaramente detto senza nemmeno girarci troppo intorno. Giorni durissimi da qui alla fine del campionato con una situazione di classifica cambiata ancora una volta e con una qualificazione alle prossime coppe europee sempre più difficile.

E potrebbe non essere finita qui, lo sappiamo, visto che a metà giugno ci sarà il processo sulla manovra stipendi e cose annesse che potrebbe are il colpo di grazia alla società piemontese. Con il rischio nemmeno troppo velato di andare incontro ad una penalizzazione anche per il prossimo anno. E poi, come se non bastasse, si parla anche di una possibile esclusione da parte della UEFA dalle Coppe per due stagioni. E in questo caso, secondo il giornalista Cruciani che è intervenuto a Juventibus, la società dovrebbe prendere come ipotesi una mossa clamorosa, quella di lasciare il campionato.

Risposta epocale a Ceferin, Juventus fuori dalla Serie A

“Se fosse vero lo scenario di un’esclusione dalle Coppe per due anni, la dovrebbe far pesare l’ipotesi di lasciare il campionato italiano”. “Con che spirito fai la campagna acquisti sapendo di non poter andare in Coppa? In questo caso potrebbe essere una cosa seria e potrebbe essere positiva, una mossa forte, che potrebbe anche compattare i tifosi dietro”.

Questo il pensiero di Cruciani. E chissà se i tifosi bianconeri lo condividono. Di certo non si può andare avanti in questo modo, come spiegato dal tecnico della Juventus. Una mancanza di rispetto a professionisti che ogni giorni si allenano.