Calciomercato Juventus, rinnovo Pinsoglio: UFFICIALE, la durata del nuovo contratto

Calciomercato Juventus, il terzo portiere bianconero ha firmato fino al 2025: la firma era nell’aria da settimane.

In mezzo ad un marea di dubbi, interrogativi ed incertezze, in casa Juventus si comincia faticosamente a programmare la prossima stagione. Proprio in questi minuti, attraverso il proprio sito ufficiale, la società bianconera ha ufficializzato il rinnovo di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Vecchia Signora ormai dalla stagione 2017-18.

La firma del 33enne di Moncalieri, cresciuto nelle giovanili della Juventus, era nell’aria già da qualche settimana. E adesso è arrivata anche l’ufficialità: Pinsoglio continuerà a vestire la maglia della Juventus per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2025.

UFFICIALE | Pinso rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) May 25, 2023