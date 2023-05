Calciomercato Juventus, ‘asfaltato’ l’attaccante: “Acquisto sbagliato”

Asfaltato l’attaccante nel mirino della Juventus: l’ex bomber non si risparmia nei confronti del gioiello italiano

Il calciomercato estivo sta per aprirsi e sono tante le situazioni che vedranno coinvolta la Juventus, sia in entrata che in uscita.

Oltre ai tanti big che dovrebbero lasciare Torino a giugno a parametro zero, la Juventus è focalizzata anche sui possibili colpi in attacco. Uno dei nomi che stuzzica la dirigenza bianconera è Gianluca Scamacca. L’ex calciatore Gabriel Agbonlahor, miglior marcatore all-time dell’Aston Villa, ha parlato in esclusiva a ‘Football Insider’, soffermandosi sulla situazione di Scamacca, attuale attaccante del West Ham. Agbonlahor ha sottolineato come quello di Scamacca sia stato un acquisto sbagliato da parte del West Ham. Da tempo, ormai, si parla di un possibile ritorno del centravanti ex Sassuolo in Italia. Dopo appena 12 mesi dal suo trasferimento in Premier League, l’attaccante classe ’99 sarebbe in procinto di tornare in Serie A. Appena 3 gol in Premier per Scamacca, 6 considerando anche la Conference League. Numeri deludenti per un giovane che l’anno scorso col Sassuolo era stato in grado di collezionare ben 16 gol.

Calciomercato Juventus, Scamacca pista calda: “Acquisto sbagliato”

L’intervento chirurgico lo ha costretto a fermarsi a marzo e ha condizionato, inevitabilmente, quella che poteva essere una stagione comunque positiva.

Il suo contratto con gli ‘Irons’, prossima avversaria della Fiorentina in finale di Conference League, scadrà a giugno 2027 ma tante squadre di Serie A lo stanno monitorando, una su tutte la Juventus. “Da quando è arrivato non ha fatto abbastanza. Non sembra abbastanza mobile per la Premier League. Semplicemente non ha giocato molto a calcio. Michail Antonio è stato l’uomo principale di recente”. Queste le parole di Agbonlahor che non si è risparmiato nei confronti del centravanti italiano: “Sono sicuro che il West Ham cercherà di venderlo. Non si è rivelato un buon acquisto. Quando ingaggi un giocatore per 35 milioni di sterline e non funziona, gli altri club sanno che non ha funzionato. Nella loro mente, offriranno un massimo di 20 milioni di sterline. Se le altre squadre sanno che non vuoi il giocatore, ti faranno un’offerta bassa”. La Juventus resta comunque vigilie su Scamacca, in attesa di capire quale decisione prenderà il West Ham in merito al suo futuro.