Doppia tappa obbligata: la Juventus dice addio a 20 milioni

La Juventus si avvia a concludere questa stagione che è destinata ad avere un bilancio decisamente negativo.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti non riuscirà ad accedere alla prossima edizione della Champions League. La penalizzazione di 10 punti, che è arrivata appena prima del fischio d’inizio del match con l’Empoli, ha tarpato le ali ai bianconeri facendoli scivolare indietro in classifica.

Adesso la Juventus dovrà dare il massimo per chiudere questo campionato del migliore dei modi. Sta arrivando il momento di fare le opportune valutazioni da parte della dirigenza. Ci sono ancora diversi punti interrogativi legati alle vicende extracampo della società bianconera. Ma nelle prossime settimane ci si dovrà dare da fare per trovare le pedine giuste per allestire una squadra che possa rimanere ambiziosa e competitiva. Bisognerà sostituire quei calciatori che andranno via per fine contratto e quelli che potrebbero essere ceduti di fronte a delle offerte alle quali sarebbe complicato dire di no.

Juventus, niente riscatto per Pellegrini e Pjaca

La Juventus ha tanti calciatori di proprietà sparsi in giro per l’Italia. Giovani che potrebbero far comodo per il futuro, ma anche giocatori dai quali ricavare un discreto tesoretto da poter reinvestire poi in altre operazioni nella prossima estate.

Ad ogni modo ci sono degli elementi che difficilmente saranno riscattati dai loro attuali club e dunque alla Juventus potrebbero venir meno degli introiti importanti. Come si legge infatti su “SportMediaset” la Lazio non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino del laterale sinistro Luca Pellegrini, arrivato nella capitale in prestito lo scorso gennaio. Stesso discorso per l’Empoli, che non riscatterà l’attaccante esterno Pjaca, che non ha certo brillato in questo campionato. La Juventus dovrà di fatto rinunciare ad un incasso che si sarebbe aggirato attorno ai 20 milioni di euro. Una somma che sarebbe stata senza altra gradita da parte della società.