Niente penalizzazione, UFFICIALE: campionato della Juventus immacolato

Niente penalizzazione, adesso è anche UFFICIALE dopo la gara di ieri di Coppa Italia. Il campionato della Juventus, il prossimo, è immacolato

Potrebbe essere una bella notizia la vittoria dell’Inter della Coppa Italia ieri sera contro la Fiorentina. Oppure potrebbe essere una brutta notizia. Il taglio che diamo noi, dopo un anno di notizie negative, è quello buono. E andiamo a svelare il perché.

Il fatto che la squadra di Italiano abbia perso ieri sera, garantisce il piazzamento europeo anche alla Juventus, nel caso i bianconeri dovessero riuscire a prendersi una qualificazione. E l’eventualità penalizzazione sulla manovra stipendi che dovrebbe arrivare nella seconda metà di giugno, si applica in questa annata. E non alla prossima. Ecco perché la notizia potrebbe essere buona. Perché il prossimo anno i bianconeri dovrebbero iniziare il campionato avendo espiato tutte le pene possibili e immaginabili in questa annata maledetta e folkloristica, utilizzando un termine allegriano dei giorni scorsi. Insomma, come detto, la Juve l’anno prossimo se la dovrebbe giocare alla pari con tutti senza chissà quali pensieri, l’unico dovrebbe essere quello del campo. Si spera ovviamente. Perché visto quello che è successo quest’anno non si sa mai.