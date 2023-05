Colpo di scena Giuntoli, addio Juventus: “Mega offerta sul piatto”

Calciomercato Juventus, l’offerta monstre rischia di allontanarlo definitivamente dai bianconeri. Svolta sul futuro del DS del Napoli.

Il futuro di Giuntoli rischia seriamente di tingersi di giallo. Se fino a poche settimane fa il suo approdo alla Juventus sembrava essere scontato, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Legato al Napoli da un contratto valido per un’altra stagione, Giuntoli avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i bianconeri sulla base di un contratto triennale. Tuttavia per adesso Aurelio De Laurentiis non ha aperto al suo addio, pur cautelandosi bloccando di fatto l’innesto di Accardi. Situazione da monitorare con estrema attenzione anche perché il tempo inizia a stringere e la Juve non può permettersi di trascinare oltre la situazione. Nelle ultime ore, intanto, un’offerta proveniente dall’Inghilterra potrebbe far saltare il banco.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, sul DS del Napoli ci sarebbe anche un top inglese. Nelle ultime ore, infatti, Giuntoli avrebbe ricevuto una ricca offerta dall’Inghilterra: una proposta allettante che lo affascina e lo intriga molto. Pur essendo lusingato dalla decisione mostrata dalla Juve di ingaggiarlo, dunque, Giuntoli non avrebbe chiuso le porte ad altre soluzioni. Chiaramente ad imprimere la sterzata definitiva all’operazione sarà la decisione finale del patron del Napoli, che per adesso si è mostrato piuttosto recalcitrante all’idea di lasciar partire uno degli artefici della rinascita del Napoli.