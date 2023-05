Il cerchio si chiude: dalla Juventus al Barcellona, affare sbloccato dopo un anno

Per la Juventus stanno per arrivare delle settimane davvero molto importanti, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per le altre vicende.

Le ultime due partite che si giocheranno in serie A serviranno a capire quale piazzamento otterrà la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che ormai è praticamente fuori dalla prossima Champions League e rischia anche di non qualificarsi per la prossima Europa League.

Pesa come un macigno la penalizzazione di 10 punti che è stata inflitta alla Juventus poco prima del match poi perso contro l’Empoli, nell’ultima giornata di campionato. Ora non si può far altro che dare il massimo e cercare di regalare delle soddisfazioni ad una tifoseria che ha vissuto una stagione decisamente tribolata. Poi nel corso dell’estate ci sarà senz’altro una sorta di rivoluzione dell’organico. Si punterà molto sulla linea verde, mentre alcuni giocatori che attualmente fanno parte della rosa sono destinati ad andare via per fine contratto oppure essere ceduti di fronte a delle offerte importanti.

Juventus, Di Maria torna nel mirino del Barcellona

I tifosi sono ansiosi di capire se nella Juventus della prossima stagione ci sarà ancora posto per Angel Di Maria senz’altro uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. L’argentino ha il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno e al momento le possibilità di rinnovo sembrano essere davvero molto basse, visto anche l’alto ingaggio.

Tema Ángel Di María. Salvo giro radical, NO va a renovar con la Juventus. Sondeos de Barcelona, Benfica, Galatasaray y equipos árabes. El Fideo prioriza quedarse en Europa.@relevo https://t.co/O8X7iieau6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 26, 2023

Facile dunque ipotizzare un Di Maria lontano dalla Juventus, anche perché le offerte non gli mancano di certo. Gli ultimi rumors che lo riguardano parlano di un interesse di alcune squadre arabe, oltre al Benfica e al Galatasaray. Ma anche il Barcellona ha effettuato un sondaggio nei confronti del campione ex Real Madrid, che avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Europa. Nella scorsa estate i blaugrana avevano già messo nel mirino il calciatore argentino.