Messo in croce anche lui: Chiesa-Juventus, il villaggio è altrove

Calciomercato Juventus, dopo la stagione tra bassi e pochissimi alti soprattutto per le condizioni fisiche, anche Chiesa rischia l’addio

Non solo Vlahovic tra i sacrificabili. Ma anche Federico Chiesa. Sì, pure lui è nel mirino non solo della Juventus – che starebbe pensando ad una cessione – ma anche di alcune big che lo potrebbero chiedere alla fine di questa stagione.

Fino al momento il nome più importante era quello di Vlahovic, senza dubbio, che dopo un’annata così, con pochi acuti anche per via di una fastidiosa pubalgia che lo ha tenuto lontano per diverso tempo, non ha reso secondo le aspettative. Una situazione da monitorare quella del centravanti serbo, che davanti ad un’offerta di 70 milioni di euro potrebbe chiudere le valigie solamente dopo un anno e mezzo dal suo arrivo a Torino. Insomma, anche la penalizzazione e la mancata qualificazione alle prossime coppe europee potrebbero fare la differenza sotto questo aspetto. Ma il nome di Chiesa fino al momento non era mai uscito.

Calciomercato Juventus, anche Chiesa potrebbe essere ceduto

La notizia di un possibile addio di Chiesa viene data dal portale spagnolo fichajes.net, che svela quelle che potrebbero essere le mosse della Vecchia Signora attorno al numero 7. Ora, le qualità di Federico non possono essere messe minimamente in discussione, e il problema adesso appare proprio mentale. Ma se non si sblocca sotto questo aspetto sarà difficile rivederlo quello di un tempo.

Insomma, valutazioni anche per lui. E anche in questo caso davanti ad un’offerta economicamente importante verranno fatte delle valutazioni altrettanto importanti. La sensazione però, che qualora dovessero arrivare le big, la Juve deciderà di sacrificarne solamente uno. E il prescelto sembra proprio Vlahovic.