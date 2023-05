Hanno “esonerato” Allegri: voto unico per l’erede

Hanno “esonerato” Allegri, i tifosi richiedono a gran voce un’inversione di tendenza per quanto riguarda la guida tecnica.

Massimiliano Allegri stasera ritrova il Milan, che nei primi anni ’10 fu una tappa importante della sua carriera da allenatore. Sulla panchina rossonera vinse il primo scudetto (stagione 2010-10) riportando il Diavolo sul tetto d’Italia dopo sette anni dall’ultimo trionfo, conquistato in piena era Ancelotti. Il Milan oggi è un crocevia per lui e per la sua Juventus.

La Signora, infatti, nel big match dell’Allianz Stadium si gioca le residue chance di ottenere un pass per la prossima Champions League. Tutto si è irrimediabilmente complicato in seguito alla nuova sentenza della Corte d’Appello della Figc, che lunedì ha sanzionato la Juve per la seconda volta nel giro di pochi mesi dopo la momentanea restituzione dei 15 punti. Ora sono 10, con i bianconeri scivolati nuovamente in settima posizione. Danilo e compagni adesso sono a quota 59, ma in caso di vittoria contro i rossoneri nel posticipo della penultima giornata di campionato sorpasserebbero in un colpo solo sia la Roma che l’Atalanta, entrambe sconfitte ieri rispettivamente da Fiorentina e Inter.

Hanno “esonerato” Allegri, tra i più gettonati c’è Italiano

La Champions League è probabilmente sfumata – al Milan in teoria basta fare un punto nelle prossime due partite contro Juve e Udinese per blindare il quarto posto – ma i bianconeri con un successo ipotecherebbero quantomeno la quinta posizione e dunque l’Europa League, a meno che ovviamente non arrivino eventuali sanzioni dall’Uefa.

Si gioca una fetta di futuro anche lo stesso Allegri, che ieri in conferenza stampa ha detto di essere pronto a guidare la Juventus anche l’anno prossimo. L’allenatore livornese ha anche ricordato la sua vocazione “aziendalista”, spiegando che non metterà alcun veto sui nuovi dirigenti. Il riferimento al possibile arrivo di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, era abbastanza chiaro. Nel frattempo il gradimento nei suoi confronti continua a scemare, soprattutto dopo la debacle di Empoli. Su Twitter ieri pomeriggio, oltre al solito hashtag “AllegriOut”, in tanti auspicavano la venuta di un tecnico dalle caratteristiche diverse: uno dei più citati continua ad essere Vincenzo Italiano, allenatore che quest’anno ha portato la Fiorentina a giocarsi ben due finali.