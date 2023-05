“Patteggiamento non ufficiale”: la Juventus ha chiuso il processo così

Il punto di Francesco Calvo sulla questione penalizzazione in casa Juventus. Arriva il punto del giornalista

Nel pre-partita di Juventus-Milan, posticipo della 37ª giornata, ha parlato ai microfoni di DAZN il Chief Football Officer dei bianconeri, Francesco Calvo.

Il Cfo è tornato sulla questione penalizzazione inflitta alla Juventus per la questione plusvalenze: “Riteniamo di esser stati punti ingiustamente, non c’è stata proporzione. Siamo stati accusati di aver violato un articolo e siamo stati condannati su un altro. Ormai la questione è definitiva, è acqua passata, ora siamo concentrati sul campo”. Parole che lasciano intendere che non ci sarà un’ulteriore ricorso da parte del club al Collegio di Garanzia del Coni. Calvo ha proseguito anche sul futuro del club a partire dalla prossima stagione: “L’allenatore viene interpellato nelle scelte e le condividiamo. Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di una singola persona e di un singolo nome, questo incluso il sottoscritto, ma siamo un gruppo di lavoro, abbiamo 126 anni di storia, 100 anni della stessa proprietà, abbiamo milioni di tifosi e questa credo sia la garanzia per i successi futuri della Juventus.

Noi con l’allenatore condividiamo tutto, ci parliamo di continuo, c’è un confronto ma è sempre positivo. Come ha detto Allegri ieri, non c’è stato alcun veto da parte sua, ma siamo sempre stati in accorto”. Calvo ha proseguito: “Il rapporto diretto con il gruppo ce l’ha il mister, chiaramente anche la società si è confrontata con i giocatori, io credo che la stagione sia stata impegnativa nelle varie sentenze. Ma credo che quello che ci ha più distratto nell’ultima partita sia stato il ritorno molto faticosa da Siviglia, con la delusione di non aver raggiunto uno dei nostri obiettivi stagionali. Giuntoli? Sono usciti un sacco di nomi. Noi abbiamo delle idee chiare, non mi sembra il momento prima ancora della fine della stagione di commentare dei singoli nomi. La Juventus va oltre il singolo nome, ma è un metodo di lavoro, un gruppo di lavoro, quindi la dirigenza lavorerà insieme e compatta sul futuro”.

Juventus, “Patteggiamento non ufficiale”: il punto

In merito alla questione della penalizzazione della Juventus si è espresso anche il giornalista Graziano Carugo Campi che si è pronunciato tramite un tweet.

Di seguito il punto del giornalista: “La Juventus ha chiuso con un patteggiamento non ufficiale la questione legata all’accusa di falso in bilancio per le stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Pragmatismo che vedremo se produrrà cinque anni di oblio come dopo calciopoli o sarà salutare”.