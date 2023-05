Retrocessione ufficiale: 35 sono un ricordo, incubo Juventus

C’è un nuovo problema per la Juventus: la retrocessione adesso è ufficiale. Salta il primo colpo del calciomercato estivo 2023, svelati i motivi.

Sembrava un passaggio scontato. Quasi certo. Il verdetto del campo, invece, ha condannato alla retrocessione lo storico club che adesso manderà all’aria l’affare di calciomercato con la Juventus. Una vera e propria tegola per il club bianconero che aveva già messo in preventivo questo colpo, adesso il futuro ds dovrà gestire anche questa situazione.

Una delusione cocente per il presidente che aveva investito tanti soldi per salvare la squadra. C’era già un accordo con la Juventus per il riscatto del giocatore, arrivato a gennaio per accontentare il tecnico e puntare ad una salvezza tranquilla. Il campo s’è messo di traverso e le prestazioni della squadra hanno condannato alla retrocessione il club che adesso farà saltare la trattativa di calciomercato con la Juventus. Una bella gatta da pelare per il prossimo direttore sportivo bianconero, che sarà con molta probabilità Cristiano Giuntoli. Il ds dovrà gestire anche questa delicata situazione e provare a piazzare nuovamente sul mercato il giocatore che non sarà riscattato dal Leeds.

Retrocessione Leeds, salta il riscatto di McKennie: Juventus beffata

La stagione di Premier League s’è chiusa quest’oggi con la retrocessione in Championship del Leeds. Una beffa tremenda per la Juventus che perderà i 35 milioni di euro del riscatto di Weston McKennie.

L’accordo, stipulato lo scorso gennaio durante il calciomercato invernale 2023, prevedeva l’obbligo da parte del Leeds di riscattare Mckennie a 35 milioni di euro. L’unica condizione concordata era la permanenza in Premier League del club inglese che, invece, in questa ultima giornata di campionato non è riuscita ad ottenere la salvezza. E’ ufficiale, infatti, la retrocessione del club in Serie B. Gli ultimi risultati hanno condannato il club che aveva cambiato anche guida tecnica. Lo scorso tre maggio, infatti, con il Leeds al quart’ultimo posto in classifica, la società del presidente Andrea Radrizzani annunciò l’esonero di Javi Gracia e l’ingaggio di Sam Allardyce. La speranza della proprietà era quella di raggiungere la salvezza nelle ultime giornate di campionato, un obiettivo che il tecnico inglese non è riuscito a raggiungere. Per buona pace anche della Juventus che adesso dovrà dire addio ai 35 milioni del Leeds per il riscatto di Mckennie. L’obbligo non scatterà ma rimarrà l’opzione d’acquisto. Difficile, a questo punto, ipotizzare il riscatto del centrocampista americano che tornerà nuovamente alla Juventus la prossima estate. Sarà compito del prossimo direttore sportivo trovargli una sistemazione. In Premier League, Mckennie s’è messo in evidenza con 18 partite ed un totale di 1.381 minuti. La speranza della Juve è quella di trovare un’altra squadra che possa acquistarlo a titolo definitivo.