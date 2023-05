Divorzio sempre più vicino: la Juventus lo prende al posto di Allegri

Il divorzio è sempre più vicino: la Juventus sfrutta l’occasione e ci prova per il dopo Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato ieri ai microfoni al termine della gara tra Juventus e Milan, persa dai bianconeri per 1-0.

L’allenatore toscano ha ribadito il grande lavoro dei suoi ragazzi in una stagione paradossale, ma ha anche fatto intendere di avere voglia di proseguire sulla panchina della Juve, per riscattare i due anni senza titoli. Anche se nessun componente della società lo ha detto esplicitamente, il divorzio tra Allegri e la Juventus potrebbe essere alle porte. Non è un segreto che la società stia valutando nuovi profili di allenatori per la prossima stagione. I nomi sono diversi, da Antonio Conte a Sergio Conceicao, da Raffaele Palladino a Igor Tudor. Quasi tutti loro hanno un passato in bianconero. Conte sia da giocatore che da allenatore, Palladino solo da calciatore. Tudor, invece, oltre ad aver vestito la maglia bianconera quando era calciatore, è stato anche il vice allenatore durante il periodo di permanenza di Andrea Pirlo sulla panchina.

Juventus, Tudor via da Marsiglia: può essere il sostituto di Allegri

Igor Tudor è un nome che la Juventus sta valutando concretamente per la panchina. Il suo futuro come allenatore dell’Olympique Marsiglia è piuttosto incerto.

Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per decidere se proseguire insieme o separarsi. Tudor ha ottenuto il terzo posto in Ligue 1, mostrando un calcio propositivo che ha spesso soddisfatto i tifosi marsigliesi. Il tecnico croato, però, non sembra così desideroso di proseguire la sua avventura a Marsiglia, come sottolineato ma ‘RMCsport’. Tudor conosce bene l’ambiente juventino, avendolo vissuto prima da calciatore e poi da vice allenatore. Un fattore da non sottovalutare e che potrebbe fare la differenza nella valutazione complessiva della società. Inoltre ha avuto anche altre esperienze su panchine di Serie A che gli hanno permesso di prendere maggiore confidenza col campionato. Non solo quella all’Udinese ma anche la più recente all’Hellas Verona. Alla luce del divorzio piuttosto probabile con l’Olympique Marsiglia, la Juventus sta valutando la possibilità di puntare su Tudor per il dopo Allegri.