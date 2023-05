Calciomercato Juventus, un ‘principe’ per la Signora: conferma da 50 milioni

Guardare al calciomercato adesso sta per diventare una priorità per la Juventus, che deve rivolgere il suo sguardo ormai al futuro.

Concludere la stagione magari con una vittoria, pensando ad un posto in Europa ormai complicato da raggiungere. Poi per i bianconeri arriverà il momento di tirare una linea, facendo il punto della situazione, con importanti decisioni da prendere riguardo il prossimo campionato.

Rivoluzione in vista in casa bianconera? Difficile dirlo ora, ma di sicuro ci saranno molti cambiamenti considerando che ci sono alcuni giocatori destinati a lasciare Torino per la scadenza del loro contratto. Non si escludono nemmeno delle cessioni eccellenti. Specie se arriveranno delle offerte molto convincenti. E’ vero che la Juventus punterà sempre più forte sulla linea verde, valorizzando i talenti della Next Gen. Ma andranno fatti anche degli acquisti mirati, investimenti per il futuro indispensabili per aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Pau Torres deve decidere il suo futuro

I rinforzi per la prossima stagione la Juve li dovrà praticamente in tutte le zone del campo. Anche in difesa, considerato che Bonucci non è più giovanissimo così come altri componenti del pacchetto arretrato della rosa bianconera.

Da qualche mese a questa parte si sta parlando dell’interesse della Juventus nei confronti del difensore del Villarreal Pau Torres. Che, come ha spiegato anche “AS” in Spagna, continua ad essere un obiettivo del club torinese. Il portale iberico sottolinea come presto il calciatore dovrà prendere una decisione riguardo il suo futuro. In primis se continuare la sua avventura con il “sottomarino giallo” oppure se lasciare in estate. Il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro e la Juve sarebbe pronta a fare uno sforzo economico per prenderlo. Tuttavia c’è da registrare la concorrenza dell’Aston Villa, guidata da Unai Emery, che conosce molto bene il giocatore.