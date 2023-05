Juventus, l’ora è arrivata: ‘chieste‘ le dimissioni di Allegri

Calciomercato Juventus, adesso il ciclo di Allegri bis potrebbe volgere al termine? Tutti i dettagli delle possibili conseguenze.

Una stagione tutt’altro che facile, anzi, forse, una delle annate più complicata della storia della Juventus, soprattutto dal punto di vista dell’extra campo.

Questa stagione si concluderà con zero titoli e un Allegri che, nonostante gli ancora due anni di contratto, potrebbe decidere, all’ultimo, di lasciare la Juventus. Certamente il tifo è spaccato in due: c’è chi vorrebbe cambiare faccia e guida tecnica ma chi, invece, crede che il mister, nonostante tutto, abbia fatto più del necessario per questa squadra in difficoltà che, comunque, alla fine, penalizzazione esclusa, sarebbe poi in pieno posizionamento Champions League.

“Dimissioni per sopraggiunta dignità”: Pavanello lo ‘aspetta’

‘Roberto Pavanello’ sul suo profilo Twitter parla della possibilità delle dimissioni di Massimiliano Allegri e scrive testuali parole: “Dimissioni per sopraggiunta dignità. Questo mi aspetto. Stasera o la prossima domenica poco cambia. Azzerare, dimenticare le illusioni, ricordare bene i passi falsi e ricostruire. Sempre se i padroni del calcio italiano lo permetteranno. Diciamo sempre fino alla fine, ci siamo”.

Adesso, dunque, in caso di separazione, questo potrebbe accadere in caso Allegri dovesse decidere lui di ‘abbandonare’ la squadra. Ma stando alle parole del mister, almeno lui, vorrebbe ancora rimanere in bianconero, dunque, in caso di abbandono la società dovrà decidere definitivamente un cambio tecnico. Ci sarebbero, già, anche i possibili sostituti.