Calciomercato Juventus, arrivano conferme: “Rilancio per Vlahovic”

Calciomercato Juventus, il futuro del centravanti serbo continua ad essere un rebus: “L’allenatore è convinto di poterlo rilanciare”.

Quattordici gol complessivi, dieci in campionato e quattro nelle coppe. Per una media di un gol ogni circa 200 minuti. Con una giornata ancora da giocare, questi i numeri fatti registrare da Dusan Vlahovic durante sua seconda stagione in bianconero. Una stagione che per certi versi ha disatteso le aspettative, se consideriamo che le premesse, quando il centravanti serbo era stato acquistato dalla Fiorentina, erano ben altre.

Neppure se teniamo conto dello score dello scorso anno – Vlahovic arrivò a Torino a gennaio 2022 – ritroviamo le medie di quel centravanti che nei primi sei mesi del 2021-22 fece innamorare ed impazzire Firenze segnando caterve di gol. Al punto da convincere la Juventus a sborsare una cifra importante, una di quelle che nel campionato italiano ormai si vedono raramente. 80 milioni per assicurarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione, che all’epoca veniva costantemente paragonato ad un’altra macchina da gol come Erling Haaland. Le cose non sono andate come tutti i tifosi juventini speravano ma Vlahovic qualche attenuante ce l’ha. Non ha certo beneficiato del gioco, forse troppo conservativo, di Massimiliano Allegri. E poi quella dannata pubalgia che l’ha condizionato per mesi.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco ha scelto il serbo

Fatto sta che senza Champions League ora il futuro del giocatore torna ad essere in bilico. Potrebbe essere lui uno dei primi ad essere “sacrificati” per poter fare un mercato ambizioso. Le offerte, del resto, non mancano.

Vi abbiamo raccontato dell’interesse del Bayern Monaco, in cerca di una punta di un certo peso dopo l’addio di Robert Lewandowski. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sports Deutschland che ieri ha lanciato la notizia, Thomas Tuchel è convinto di poter rilanciare il giocatore. Inoltre Karl-Heinz Rummenigge, che a breve tornerà a far parte del club, ha ottimi rapporti con il club bianconero. Al momento Kolo Muani e Henry Kane rimangono alternative valide, ma al momento il serbo potrebbe essere più economico.