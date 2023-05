“Dobbiamo ancora parlarne”: ritorno alla Juventus, giorni frenetici per il sì

Giorni frenetici per il big: tra il riscatto e il ritorno alla Juventus. Le parole del calciatore

Ancora in forte dubbio il futuro di Dejan Kulusevski. Il trequartista svedese ha affermato di essere ancora all’oscuro su quello che sarà il suo club nella prossima stagione.

Kulusevski è uno dei giocatori che potrebbero rientrare dia prestiti a fine stagione. Insieme a lui anche Arthur Melo dal Liverpool, Denis Zakaria dal Chelsea e Weston McKennie dal Leeds United che è retrocesso in Championship. Quello di Kulusevski è il caso più spinoso. La Juventus da un lato sarebbe disposta a riprenderlo in rosa, dall’altro ha esigenza di incassare e spinge per il riscatto da parte del Tottenham. Nelle ultime ore potrebbe essere arrivata una svolta, in base alle notizie che arrivano dall’Inghilterra.

Juventus, il Tottenham verso il riscatto di Kulusevski

Secondo quanto riportato da ‘standard.co.uk’, il Tottenham sembra intenzionato ad accettare l’opzione di ingaggio a titolo definitivo di Dejan Kulusevski.

Gli Spurs vanno verso l’acquisto dell’ex Parma e Atalanta dopo il prestito di 18 mesi. La Juventus incasserebbe una cifra consistente, circa 26 milioni di euro. Una cifra che il Tottenham avrebbe potuto sborsare anche l’anno scorso per garantirsi il cartellino del giocatore ma l’opzione rimane valida anche in questa sessione di mercato. Il club londinese non parteciperà alla prossima Champions League che avrebbe portato all’attivazione di una clausola di buyout obbligatoria a 30 milioni di sterline. In realtà gli Spurs si sono classificati ottavi, perdendo anche la possibilità di partecipare a una delle altre due competizioni europee. Kulusevski non è ancora certo del suo futuro, sopratutto dopo l’addio di Antonio Conte. L’ex Juventus ha risposto a ‘Standard Sport’ proprio in merito alla sua possibile permanenza a Londra:

“Devo parlare con il club, onestamente non abbiamo avuto il tempo di farlo perché gli ultimi mesi sono stati molto difficili. Abbiamo solo cercato di fare del nostro meglio e ottenere più vittorie possibili, quindi parlerò con il club e vedremo qual è il piano da parte loro e da parte mia. Certamente amo il club, ma devo parlare con la società e vedere quali sono i loro pensieri e come si prospetta il futuro per la prossima stagione. Dobbiamo ancora parlarne”.