Divorzio tra Allegri e la Juventus: buonuscita e addio

Divorzio tra Allegri e la Juventus, le parti hanno iniziato a contrattare per trovare un accordo. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni

La notizia è importante, e viene riportata da TuttoSport. La Juventus e Massimiliano Allegri hanno iniziato le trattative per un addio. Un accordo con buonuscita per salutarsi dopo la gara contro l’Udinese in programma nel prossimo fine settimana.

Qualora si trovasse un accordo, Allegri verrà esonerato. Ma sono tanti i soldi che sono ancora in gioco, visto che il tecnico livornese ha anche due anni di contratto e quindi dovrebbe prendere oltre 16milioni di euro. Difficile quindi riuscire a stringersi la mano con entrambe le parti soddisfatte. Qualcuno, forse entrambe le parti, dovranno cedere qualcosa e forse è anche giusto così, arrivati a questo punto. Insomma, Allegri è sotto “attacco” quasi e il suo futuro è un rebus. E adesso anche la società che fino al momento lo aveva sempre difeso, ha deciso di prendere una decisione diversa da quella che ci si aspettava.

Divorzio Allegri-Juventus, via alle trattative

Insomma, un avvio di trattative non per quelle che sono le scelte di mercato, o che potrebbero essere le scelte di mercato per il prossimo anno, ma un avvio di trattative per dirsi addio.

Allegri ha sicuramente dato tanto alla Juventus nel corso anche di questi anni, e soprattutto in quest’ultimo ormai arrivato all’epilogo, ha difeso la sua squadra nel migliore dei modi. Ma un briciolo di gioco s’è visto pochissime volte e, inoltre, nemmeno i risultati sono arrivati. Insomma, un addio anticipato. Senza troppi rimpianti. Purtroppo.