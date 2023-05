Juventus, terra bruciata Giuntoli: Allegri già ‘esonerato’

Juventus, l’arrivo di Giuntoli è in bilico. Ma quello che potrebbe fare il nuovo diesse è chiaro secondo alcuni. Allegri “già esonerato”

Massimiliano Allegri non ha messo nessun veto al possibile arrivo di Giuntoli. Lo ha detto anche il tecnico in conferenza stampa prima della gara contro il Milan. Ma il possibile arrivo dell’attuale dirigente del Napoli, almeno stando a quanto dice Cassano, potrebbe essere il preludio ad un cambio in panchina.

Queste infatti sono le parole di Cassano alla BOBO TV: “Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così. Italiano lo prenderei in considerazione per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui. Lui vuole rimanere e lo sta dicendo, ma la Juve può tenerlo? Io lo lascerei a casa, per ripartire con lui serve una squadra impressionante, dove i giocatori fanno tutto da soli”.

Juventus, Cassano attacca Allegri

Insomma, il solito attacco nei confronti del tecnico della Juve che è giusto ricordarlo, nella prima parte della sia carriera in bianconero, ha vinto tutto quello che era possibile vincere in Italia portando la squadra anche in finale di Champions League per due volte.

“Allegri sta mettendo in giro le solite voci attraverso i suoi amici servi, come li chiama Adani. Giuntoli sono sicuro che se arriva, la prima cosa che fa è cambiare allenatore. Altrimenti non va alla Juve. La società deve solo mandarlo via”. Questo il commento finale di Cassano.