Ceferin non esclude la Juventus dalle Coppe: nuova doppia sanzione

Ceferin non esclude la Juventus dalle Coppe: una nuova doppia sanzione è in arrivo per i bianconeri. Ma in Europa i bianconeri potrebbero giocare

Ieri la maxi multa, con annesso patteggiamento, che ha permesso alla Juventus di chiudere il filone sulla manovra stipendi senza prendersi altri punti di penalizzazione. Oggi altre notizie, di quelle che forse potrebbero anche aiutare a fare un quadro per il futuro.

I bianconeri adesso attendono quella che potrebbe essere la decisione della UEFA. Di Ceferin, su una possibile esclusione dalle Coppe Europee per la prossima stagione. In questo momento i bianconeri si vedrebbero tolta la possibilità di giocare in Conference League il prossimo anno. Ma questa eventualità, secondo Graziano Carugo Campi, potrebbe anche non essere quella giusta.

Ceferin non esclude la Juventus, il pensiero

“A livello UEFA mi aspetto blocco del mercato per due sessioni e maxi multa. Possibile rosa ridotta in EL, ma ne dubito. Non credo ad esclusione”. Questo il commento, che potrebbe sicuramente anche cambiare tutte le carte in tavola e potrebbe anche dare alla Juventus la possibilità di fare un mercato diverso. Sì, senza dubbio, esisterebbe una Juventus con le Coppe e una senza.

Le prossime settimane, insomma, saranno decisive sotto questo aspetto. Settimane importanti, di enorme valore, per conoscere il futuro della società bianconera nella prossima stagione. Una stagione, quella del 2023-2024, che per forza di cose dovrà rivedere una squadra pronta a tornare a vincere dopo due anni di cocenti delusioni. Insomma, una Juventus sicuramente diversa da quella che abbiamo visto.