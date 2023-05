Juventus, tripla tegola UFFICIALE: è uscito zoppicando dall’ultimo allenamento

By

Tripla assenza per l’ultima di campionato dei bianconeri: Allegri dovrà privarsi di tre giocatori. Tutti i dettagli.

La stagione forse più complicata della storia – recente – della Juventus sta per volgere al termine.

Nell’ultima sfida di campionato, Allegri dovrà fare a meno di tre giocatori chiave. Tutti e tre non saranno a disposizione per la sfida contro l’Udinese, l’ultima trasferta e anche l’ultima partita di Serie A per questa stagione.

Vlahovic, Bremer e Kean out: gli indisponibili di Allegri

Ad aggiungersi alla lista degli indisponibili, c’è anche Moise Kean. L’attaccante italiano ha lasciato in anticipo la seduta zoppicando vistosamente. Resta da capire l’entità dell’infortunio ma non ci sarà nella sfida di Udine.

Indisponibili anche Vlahovic e Bremer, che nemmeno il difensore ha preso parte degli allenamenti. Molto attesa per l’ultima sfida di campionato per capire o meno se i bianconeri riusciranno, comunque, ad ottenere l’Europa nella prossima stagione, Ceferin permettendo. Il caso stipendi, almeno in Serie A, si è concluso con un patteggiamento e una multa che verrà saldata proprio dalla società bianconera.