Chiesa “segue” Allegri via dalla Juventus: è successo ancora

La permanenza di Massimiliano Allegri non è più così scontata come un mese fa. Il tecnico livornese, per la seconda stagione consecutiva, non è riuscito a riportare la Juventus a vincere un trofeo. I bianconeri resteranno ancora una volta a mani vuote. Sono usciti dalla Champions League già dopo la fase a gironi e non sono stati mai realmente in lotta per lo scudetto. Ed hanno fatto flop pure in Coppa Italia ed Europa League.

Chiuderanno il campionato fuori dalle prime quattro, ma in questo caso non c’entrano né l’allenatore né tantomeno i giocatori. Sull’attuale posizione in classifica della Signora pesano i dieci punti di penalizzazione comminati dalla giustizia sportiva per il caso plusvalenze. Che, di fatto, ha impedito alla Juventus di giocare la prossima Champions League. In attesa di capire se i bianconeri, al termine di questa giornata, riusciranno a superare Roma e Atalanta e chiudere al sesto o al quinto posto, in società si inizia a programmare la stagione che verrà. Si va avanti nonostante le incognite relative ad una possibile esclusione da parte da parte dell’Uefa dalle manifestazione internazionali.

Chiesa “segue” Allegri via dalla Juventus, si muove il Liverpool per l’esterno

E Allegri, dicevamo, è il primo ad essere sul banco degli imputati. Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo direttore sportivo. Si continua a parlare di Cristiano Giuntoli, attuale diesse del Napoli, anche se la trattativa sta subendo qualche rallentamento.

Insieme all’allenatore toscano, potrebbe lasciare la Juventus anche qualche giocatore di un certo peso. Oltre a Dusan Vlahovic, non è ancora sicuro che rimanga a Torino neppure Federico Chiesa. L’ex Fiorentina, secondo Sport Mediaset, sarebbe finito nel mirino del Liverpool. E potrebbe svestire la maglia bianconera indipendentemente dal futuro di Allegri.