Clamoroso Allegri: firma un nuovo contratto con la Juventus

Calciomercato Juventus, la telenovela legata al futuro di Allegri si arricchisce di un nuovo particolare. Ecco cosa sta succedendo.

L’eliminazione dall’Europa League ha rappresentato un punto di non ritorno della stagione della Juventus. I bianconeri, che fino a quel momento avevano fatto il minimo sindacale per raggiungere la sufficienza, hanno gettato alle ortiche la chance di approdare in una competizione divenuta per forze di cose obiettivo minimo stagionale.

La trasferta di Siviglia, accompagnato da quanto successo in campionato tra sconfitte sul campo e vicende extra-calcistiche, ha inevitabilmente rimesso in discussione il futuro di Max Allegri. Se fino a poche settimane fa la permanenza del tecnico livornese sulla panchina della “Vecchia Signora” sembrava essere pressoché certa, la sensazione è che ora qualcosa sia cambiato. Il tam tam mediatico legato al nome del possibile erede di Allegri è soltanto una tessera di un mosaico che si andrà componendosi con maggiore chiarezza nel corso delle prossime settimane. Da Tudor ad Italiano, passando per la suggestione Conte al cavallo di ritorno Gasperini: sono tante le opzioni che volteggiano sulle scrivanie dei piani alti della Juve, con Allegri sempre più sfiduciato.

Calciomercato Juventus, contratto al ribasso per Allegri: lo scenario

Quanto dichiarato da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus, però, potrebbe ribaltare in maniera importante le carte in tavola. Secondo quanto riferito da Momblano, infatti, Allegri avrebbe fatto sapere di essere disposto a rivedere il suo contratto, ovviamente al ribasso. Ricordiamo che Allegri è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025 che, tra parte fissa e bonus, si aggira sui 9 milioni di euro.

A fornire ragguagli importanti in tal senso è stato proprio Momblano, che così ha spiegato la situazione: “Allegri avrebbe fatto sapere alle persone giuste di essere disposto a far rivedere il suo contratto. Una mossa disperata pur di rimanere.”