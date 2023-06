Allegri anestetizza la Juventus: decisione umiliante per la panchina

Allegri non vuole lasciare la Juventus: ecco quale sarebbe la decisione del tecnico bianconero sul proprio futuro a Torino

In questi giorni, dopo la sconfitta contro il Siviglia principalmente, è tornato molto caldo il discorso di un possibile addio di Massimiliano Allegri alla fine di questa stagione. Il tecnico i propri obiettivi li ha falliti ma ha ancora un contratto di altri due anni a cifre davvero importanti.

Si è parlato pure di una trattativa che la Juve avrebbe iniziato ad imbastire per trovare una soluzione per un addio anticipato, magari con una buonuscita. Di altre soffiate non ne sono arrivate, ma di certo il discorso fatto da Christian Belli, lascia davvero pochissimo spazio a quelli che possono essere dei commenti. Noi ve lo riportiamo in maniera integrale, così anche voi potrete farvi un’idea

Allegri non vuole lasciare la Juventus, ecco il resoconto

“A seguito dei colloqui avvenuti con Allegri e la società, è emerso che Max non intende ASSOLUTAMENTE rinunciare ad un solo euro e rimanere. La Juventus, che ha sempre avuto come prima scelta Igor Tudor (mi è stato ribadito e dato atto della bontà di quello che scrivevo), deve tirarsi indietro a malincuore, poiché non può assolutamente permettersi di pagare 34 mln lordi per Max e staff”.

“Igor Tudor, che ha tutta la mia stima, si è dimesso dal Marsiglia rinunciando ad oltre 2 mln di stipendio, forte della volontà di andare alla Juventus. Lo hanno cercato Roma e Atalanta, ma la sua volontà è sempre stata una: la Juventus. E’ paradossale la situazione in cui ci si trova: un tecnico senza club, che voleva venire; un altro che ha mezza squadra contro (mi prendo la responsabilità di quel che scrivo) e più di qualcuno in società, che lo sopporta ma non lo sostiene più con fermezza, che non si schioda dalla panchina. Mi è stato detto che vogliono comunque aspettare cosa succede a Udine (forse per la famosa clausola contrattuale?)”. Ecco, questo è tutto. Così ognuno realmente si può fare un’idea.