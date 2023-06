Calciomercato Juventus, da Di Maria a Zaniolo: doppio asse infuocato

Si guarda già al prossimo mercato in casa Juventus, le mosse della società saranno oggetto di discussione tra i tifosi sotto l’ombrellone.

Sta arrivando il momento di tirare le somme per la società bianconera, anche in base al piazzamento che sarà conquistato dagli uomini di Allegri al termine di questa stagione. Fallito l’obiettivo Champions League, adesso si cercherà di arrivare al piazzamento europeo attraverso gli ultimi 90 minuti.

Quel che ormai appare chiaro è che comunque le prossime settimane saranno decisive per capire quello che sarà il futuro della squadra bianconera. Che andrà rinnovata in tutti i reparti in considerazione del fatto che ci saranno delle partenze di alcuni giocatori per fine contratto, mentre altri potrebbero essere ceduti altrove se arriveranno delle offerte importanti dal punto di vista economico. Bisognerà infatti recuperare un tesoretto per poter fare altri investimenti.

Juventus, l’intreccio possibile tra Zaniolo e Di Maria

Guardando ai prossimi anni, si ipotizza una Juventus sempre più italiana. Storicamente i bianconeri hanno anche rappresentato la base della nazionale e si potrebbe pensare ad un ritorno al “passato”. Con alcuni obiettivi che potrebbero tornare di moda come ad esempio Niccolò Zaniolo, oggi al Galatasaray dopo la separazione con la Roma dello scorso gennaio.

GALATASARAY HABERLERİ – Nicolo Zaniolo’dan ters köşe! Milan ve Juventus derken… https://t.co/Ude8sYQVPa pic.twitter.com/2dbVeSDwT7 — İddaa Tahmin Haber 🇹🇷 (@tahminhaber) June 3, 2023

In Turchia si parla del futuro del calciatore, che ha manifestato l’intenzione di rimanere per giocare la Champions con i giallorossi di Istanbul. Ma occhio ad un possibile intreccio con Di Maria, che piace a Benfica e proprio al Galatasaray. Se quest’ultimo alla fine finisse proprio in Turchia, gli spazi per Zaniolo diventerebbero sempre più stretti. E a quel punto non sarebbe certo folle pensare ad un suo possibile ritorno in Italia, con il Milan oltre ai bianconeri come possibile destinazione.