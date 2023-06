Svolta inglese per la Juventus. I bianconeri sono pronti a prendere Willy Gnonto. Ecco svelati tutti i dettagli.

Ci sono nuove priorità in casa Juventus, per la prossima sessione di calciomercato estivo 2023. L’obiettivo dei bianconeri è quello di puntare con decisione sugli Under 25. L’idea della società è valorizzare la Next Gen e pescare i migliori talenti in giro per l’Europa e per il mondo. Tra questi spunta anche il nome del trequartista scuola Inter, protagonista anche con la Nazionale italiana: si tratta di Willy Gnonto che può essere una grande occasione di calciomercato per la Juventus.

Willy Gnonto, dopo la retrocessione del Leeds in Championship, è sul mercato. Nelle prossime settimane si parlerà sicuramente del suo futuro con l’agente Vigorelli, lo stesso di Zaniolo, che dovrà trovargli una nuova destinazione. La Serie A lo aspetta, il giovane italiano può essere il rinforzo giusto e low cost per la nuova Juventus con la società pronta ad investire sulle sue qualità e fare di lui un grande giocatore. Ecco quanto può arrivare la svolta decisiva: c’è l’annuncio che spiazza tutti.

Gnonto alla Juventus nel prossimo calciomercato: svelati tutti i dettagli

L’intenzione di Willy Gnonto è quella di non scendere in Serie B con il Leeds. Il calciatore è pronto al grande salto. Il suo sogno resta la Serie A, con le big come la Juventus pronte ad investire su di lui. Nelle ultime ore, però, s’è scatenata un’asta per il giocatore, oggetto di desiderio di tante società in vista del prossimo calciomercato estivo 2023.

Secondo quanto riferito in Inghilterra, Arsenal e Manchester City sono pronte a prendere entrambi Wilfried Gnonto. L’esterno italiano di 19 anni, ha attirato l’attenzione delle più grandi squadre di Premier League dopo la sua stagione al Leeds United culminata con la retrocessione. Nonostante la sua giovane età, ha mostrato la sua abilità ed un grande potenziale in campo. Gnonto è attualmente sotto contratto con il Leeds fino a giugno 2027. In questa stagione ha messo a segno sei gol e cinque assist. Queste statistiche hanno attirato l’attenzione di Arsenal e Manchester City così come la Juventus in Serie A. Sarà compito del suo agente Vigorelli, trovare una destinazione di primo livello per il suo assistito che ha l’imbarazzo della scelta. Un ritorno in Italia oppure una nuova esperienza in Premier League? Sono questi i dubbi di Gnonto che deciderà solo dopo il 30 giugno il suo futuro. Per il momento è concentrato sulle prossime sfide che vivrà da protagonista con l’Italia, che si giocherà la fase finale della Nations League. Il calciatore è stato convocato da Mancini ed è pronto a fare la differenza con la Nazionale italiana.