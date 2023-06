Clamoroso Juventus, esonero Allegri: ne resta solo una

Clamoroso Juventus, le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa non lasciano spazio a dubbi.

“Cercheremo di fare una stagione migliore rispetto a quella che si sta per concludere”. Non lasciano spazio a dubbi le parole di Massimiliano Allegri, pronunciate questa mattina durante la conferenza stampa pre-Udinese. L’allenatore livornese, dunque, si vede ancora sulla panchina bianconera, allontanando così la prospettiva di esoneri o dimissioni.

In questi giorni non si fa che parlare del suo futuro, se il prossimo anno sarà sempre lui a guidare la Juventus. Ma a quanto pare, forte di un contratto che scadrà solamente nell’estate 2025, di mollare Allegri non vuole proprio saperne. Del resto, la società gli accordato fiducia anche nei momenti più difficili di una stagione tribolatissima, in cui ha avuto in ogni caso il merito di tenere sempre i nervi ben saldi, facendo sì che lo spogliatoio non implodesse e limitando il più possibile i danni. I risultati, tuttavia, sono sotto gli occhi di tutti. E dicono che la Signora, oltre ad un gioco troppo rinunciatario, chiuderà nuovamente la stagione con zero titoli. Sì, proprio come lo scorso anno, il primo dell’Allegri 2.0. Eppure ciò rischia di non bastare per procedere con il cambio di guida tecnica.

Clamoroso Juventus, Chirico: “Allegri resta al 99%”

Della permanenza di Allegri ne è (stra)convinto anche il giornalista Marcello Chirico, che tramite il canale YouTube de IlBianconero.com ha detto la sua riguardo ad una possibile conferma del tecnico originario di Livorno.

Giocando sul discorso delle percentuali, Chirico ha detto senza mezzi termini che quella relativa ad un’eventuale esonero di Allegri è a malapena dell’1%. “Non mi sembra che abbia parlato come un allenatore che se ne voglia andare”, ha spiegato Chirico. “E dalle sue parole è abbastanza chiaro il fatto che stia già programmando la prossima stagione di comune accordo con la società”. Secondo il giornalista, il principale “responsabile” di tutto ciò è in primis l’ex presidente Andrea Agnelli, che due anni fa rivolle a tutti i costi il tecnico toscano alla Juventus, facendogli sottoscrivere un contratto quadriennale, fino al 2025.