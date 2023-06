Lukaku alla Juventus: lo scambio che lo porta a Torino è clamoroso

Il calciomercato sta già entrando nel vivo nonostante questa stagione calcistica non si è ancora conclusa ufficialmente.

Ultimi novanta minuti da disputare per gli uomini di Massimiliano Allegri, che cercheranno di agguantare un piazzamento utile per l’Europa. Non arriverà il tanto agognato piazzamento Champions League, questo ormai si sa, a causa della penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare indietro i bianconeri in graduatoria.

Ora non si può far altro che dare il massimo e cercare di chiudere in bellezza. Alla dirigenza il compito poi di tirare le somme e decidere quali mosse effettuare per il futuro. Mancheranno a bilancio degli introiti importanti, ma c’è comunque la necessità di rinnovare l’organico con diversi nuovi elementi. Anche perché alcuni calciatori sono destinati ad andare via per fine contratto e altri invece potrebbero essere ceduti altrove. Specie se qualcuno busserà alla porta della Juventus con la valigia piena di milioni.

Juventus, il Chelsea offre il belga come contropartita per Vlahovic

C’è soprattutto un calciatore che è molto ambito in Europa e per il quale la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic. Il centravanti non ha avuto il rendimento che tutti speravano, rimane decisamente un ottimo calciatore con ancora ampi margini di crescita.

Questo lo sanno bene i top club europei. Come ha spiegato La Gazzetta dello Sport il Bayern Monaco si è già fatto avanti per lui. E anche il Psg starebbe prendendo informazioni sul suo conto. Proposta importante potrebbe farla il Chelsea, che per Vlahovic sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Lukaku. Stesso discorso per l’Atletico Madrid, che offre Alvaro Morata in cambio. Proposte allettanti. Ma una cosa è certa, la Juve non farà sconti e vuole incassare quanto ha speso per prelevare il bomber dalla Fiorentina.