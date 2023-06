“È già partito”: addio Allegri, l’erede è attaccato al telefono

Addio Allegri: il nome in pole position è quello che aspetta la chiamata con il telefono vicino. Ecco chi potrebbe prendere il posto di Max

Partiamo da un fatto, che è sotto gli occhi di tutti: Allegri non si dimetterà, probabilmente, e la Juve o lo esonera oppure trova un accordo per una buonuscita importante che possa soddisfare il livornese. Certo, sentendolo parlare in conferenza stampa, Max è sicuro di rimanere alla Juve anche il prossimo anno e allora tutti i discorsi che in questo momento si stanno facendo potrebbero anche andare a farsi benedire.

Quello che sembra è che la Juve avrebbe voglia di cambiare guida tecnica, ma con un contratto ancora di due anni e anche bello pesante sotto l’aspetto economico, è difficile farlo. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nelle prossime ore, sì, perché dopo la partita contro l’Udinese in programma questa sera, si dovrà iniziare a programmare la prossima stagione e bisogna capire con quale allenatore in panchina. Uno, comunque, sarebbe pronto a prendere le redini della squadra e secondo quanto riportato da Momblano è lì, che aspetta la chiamata giusta, quella che gli farebbe chiudere le valigie. Parliamo di Tudor, il croato che ha detto addio al Marsiglia, che ha come obiettivo quello di tornare in Italia in quella panchina che sembra fatta per lui. “Tudor é partito prima rispetto agli altri nella volata per la panchina Juventus. dovesse andare via Allegri. Tudor é lì, che aspetta la chiamata”. Queste le parole di Momblano, che cercano di fare chiarezza su quello che potrebbe essere.