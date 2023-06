Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: l’ultima allegrata della stagione

Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali della sfida della Dacia Arena: le scelte di Allegri in vista dell’ultimo impegno stagionale.

Tutto pronto alla Dacia Arena per il fischio d’inizio di Udinese-Juventus, ultima tappa di una stagione molto complicata per i bianconeri, dentro e fuori dal rettangolo verde. Milik e compagni, però, vogliono acciuffare per il rotto della cuffia quella che sarebbe un’insperata qualificazione in Europa League. Per ottenerla, però, i bianconeri non saranno padroni del proprio destino. Servirà ad ogni modo regolare una squadra, quella di Sottil, che davanti al proprio pubblico si è dimostrata una vera e propria bestia nera per diverse big.

Ci sono diverse novità di formazione sulle quali porre l’accento. Come pre-annunciato da Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione e confermato dalla lista dei convocati, non ci saranno Vlahovic e Bremer. Al posto del numero 9 della Juventus, al centro di molte voci di mercato, agirà Milik. Ecco tutte le scelte di Allegri:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny, Gatti, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Chiesa, Milik