Nuova panchina in Serie A: ribaltone UFFICIALE Figc

La presa di posizione della FIGC è arrivata subito: l’indiscrezione rilanciata dall’ANSA rimescola in maniera importante le carte in tavola.

Il tam tam mediatico relativo al valzer degli allenatori sta vivendo giornate caldissime. Archiviata l’ultima sfida di campionato contro l’Udinese, l’atteso faccia a faccia che molto presumibilmente si materializzerà tra Elkann ed Allegri contribuirà a chiarire in modo definitivo il futuro del tecnico livornese.

A dispetto di quanto filtrato fino a qualche settimana fa, infatti, il futuro di Allegri al timone della Juventus è ancora tutto da scrivere. Legato alla “Vecchia Signora” da un contratto valido per un altro biennio, l’allenatore bianconero si è mostrato piuttosto fiducioso sull’argomento parlando di programmazione e di date da stilare per la prossima stagione. In realtà la situazione è ancora in fieri e non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Chi dovrà per forza di cose annunciare un nuovo allenatore è invece il Napoli, dopo l’addio ufficiale di Spalletti. Sono tanti i nomi sul tavolo di De Laurentiis che nelle ultime ore avrebbe contattato anche Roberto Mancini.

Napoli-Mancini, UFFICIALE: la Figc smentisce tutto

L’indiscrezione rilanciata da “Il Corriere dello Sport“, però, è stata subito smentita dagli organi federali della FIGC. Come riferito dall’Ansa, infatti, l’attuale CT della Nazionale non avrebbe ricevuto alcuna chiamata da De Laurentiis o dai suoi emissari per andare ad occupare la panchina del Napoli. Ecco la nota ANSA:

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – “Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli”. Fonti della Federcalcio, al telefono con l’ANSA, tengono a smentire l’annuncio dato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, precisando di aver “sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026”.