Tudor cambia la pelle della Juve: via Vlahovic, ecco il ‘nuovo Henry’

Calciomercato Juventus, Tudor cambia la pelle ai bianconeri: rivoluzione in attacco con l’addio a Vlahovic e l’arrivo del nuovo Henry

Ultima di campionato per la Juventus questa sera sul campo dell’Udinese, ma ormai si pensa solamente alla prossima stagione. E a quello che potrebbe essere il futuro tecnico della Vecchia Signora, con un Allegri in bilico e con una situazione che è in continua evoluzione.

Di certo, oltre il fatto che il nome principale per la panchina è quello di Tudor che ha già lasciato il Marsiglia e che vorrebbe sicuramente presentarsi a Torino tra pochi giorni, c’è anche un’altra cosa: qualora i bianconeri ricevessero un’offerta adeguata per Vlahovic, e il Bayer Monaco si è già mosso, il serbo potrebbe lasciare la Serie A per cercare un’altra esperienza in un altro campionato. E chi al suo posto? Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero due gli attaccanti nel mirino: il primo è Hojlund dell’Atalanta, elemento che ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti, il secondo è quello che tutti paragonano in Francia a Henry, uno che dalle parti di Torino s’è visto anche.

Calciomercato Juventus, è Wahi l’obiettivo

Parliamo di Elye Wahi, attaccante del Montpellier, paragonato a quel giocatore che all’Arsenal ha fatto la storia e che in bianconero non ha fatto vedere quasi nulla di quello che è riuscito a fare poi nella sua carriera.

Vent’anni, cercato anche dal Milan, in questa stagione in Ligue 1 ha segnato diciassette gol e servito cinque assist ai compagni. Un attaccante giovanissimo ma con delle qualità che non possono essere messe in discussione e che ha incantato nel campionato francese. Sì, anche i rossoneri – secondo goal.com – lo hanno messo nel mirino come vice Giroud anche se adesso da quelle parti stanno più pensando ad Arnautovic. E per la Juve potrebbe essere un’occasione importante. Vedremo.