Accordo raggiunto con la Juventus: è fatta

Adesso è fatta: accordo totale con la Juventus e svolta per la Juventus. Verso l’ufficialità

Accordo raggiunto con la Juventus: promozione a titolo temporaneo in attesa del grande annuncio che darà il via alla rivoluzione bianconera.

Prende sempre più forma il trasferimento di Cristiano Giuntoli che ha salutato per l’ultima volta il Diego Armando Maradona da direttore sportivo del Napoli. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno festeggiato lo scudetto in maniera ufficiale, alzando la coppa al cielo e con la consueta cerimonia di premiazione. Tra i presenti anche Cristiano Giuntoli che ha salutato la sua gente e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un ultimo saluto prima di lasciare Napoli e trasferirsi a Torino. Ormai non c’è dubbio sul fatto che sarà lui il nuovo ds della Juventus, resta da capire quando avverrà il trasferimento ufficiale che darà inizio al nuovo ciclo bianconero e a un calciomercato estivo che potrebbe rivelarsi determinanti per un nuovo inizio in casa Juve. Intanto, però, potrebbe esserci una nuova figura nel ruolo di ds, a titolo temporaneo.

Juventus, fatta per Giuntoli: Manna promosso temporaneamente

Come riportato da Sky Sport, in attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino, che si verificherà, la Juventus dovrebbe promuovere Giovanni Manna.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’attuale direttore sportivo del Napoli si legherà al club bianconero per i prossimi anni, sottolinea Sky Sport. Resta, però, da capire con quali tempistiche avverrà il suo trasferimento a Torino. Senza Giuntoli è difficile pensare a un mercato strutturato. Il suo arrivo potrebbe influire in maniera concreta anche sul futuro di Massimiliano Allegri. Giuntoli, però, è ancora sotto contratto al Napoli e, qualora non dovesse liberarsi in tempi brevi, potrebbe essere momentaneamente rimpiazzato da Giovanni Manna, attuale ds della Juve Next Gen. In bianconero dal 2019, ha vestito i panni di responsabile della Primavera. Una soluzione interna che potrebbe tamponare per un pò il vuoto di potere nel ruolo di direttore sportivo. Si tratterebbe di una soluzione formale per permettere al club di iniziare la sessione estiva di calciomercato.