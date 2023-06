La Juventus non scherza più: poker sul tavolo, Allegri silurato

La Juventus non scherza più: un poker di allenatori sul tavoli e Allegri silurato. Avviati i contatti da parte della dirigenza bianconera

Ieri sera dopo la gara contro l’Udinese Massimiliano Allegri è sembrato stanco. Ma non solo. Si è commosso, ha guardato la telecamere con gli occhi lucidi ripensando alla stagione che è appena passata. Insomma, un Allegri diverso da quello che tutti noi conosciamo che ha gettato delle ombre anche per quanto riguarda il suo futuro.

Con l’arrivo di Giuntoli che ormai appare certo, la Juventus potrebbe anche subire un ribaltone clamoroso in panchina. E la dirigenza bianconera non scherza più, anzi rilancia secondo quelle che sono state le informazioni che nelle scorse ore sono state riportate da Momblano, uno che le vicissitudini della Continassa le conosce bene. Sì, secondo il giornalista c’è un poker di nomi sul tavolo della Vecchia Signora. Un poker di nomi importanti con uno che, comunque, secondo tutti, è il favorito. “Contatti diretti tra la Juve e 4 allenatori: Tudor (è stato il 1º, storia di due mesi), Italiano (contatti di 2-3 giorni prima della finale di Coppa Italia, Thiago Motta e un quarto su cui sto lavorando. ‘Contatto diretto’ non è proposta contrattuale”. Queste le sue parole che spiegano come ormai la Juve a Allegri non ci creda più. E la sensazione è che anche il tecnico ieri sera lo abbia capito. Magari (ma è difficile) gli è stato comunicato anche qualcosa. Ma manca davvero poco per scoprire tutta la verità.