Giuntoli-Juventus, il battesimo è UFFICIALE: “Grazie di tutto”

Giuntoli-Juventus, adesso ci siamo: le parole del direttore sportivo a De Laurentiis durante la cerimonia di premiazione del Napoli

Saranno giorni decisivi per il futuro di Giuntoli. Anzi, dopo ieri, la sensazione è che l’annuncio sia dietro l’angolo. L’attuale direttore sportivo del Napoli dovrebbe realmente lasciare gli azzurri tra pochi giorni, anche perché il labiale pizzicato dalle telecamere ieri non lascia davvero spazio a nessuna interpretazione.

“Grazie di tutto” sono state le parole che il direttore sportivo ha pronunciato all’orecchio di Aurelio De Laurentiis nel momento in cui i due si sono incrociati subito dopo la premiazione per lo scudetto. E sono parole di uno che saluta, di uno che ormai ha altro perla testa, di uno che ovviamente non ha nessuna intenzione di rimanere dove è. Troppo forte probabilmente il richiamo dei bianconeri anche per Giuntoli che avrà il duro compito di riuscire a risollevare le sorti di una squadra che ha chiuso l’anno senza titoli e che ha bisogno di tornare a vincere. Insomma, a quanto pare, il patron azzurro ha dato quel via libera che tutti aspettavano soprattutto dalle parti della Continassa. E si attende solamente l’annuncio ufficiale, quello che deve arrivare nel più breve tempo possibile, anche perché bisogna iniziare a pensare alla prossima stagione. E chissà se a questo punto ci sarà ancora Allegri in panchina.