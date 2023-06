Calciomercato Juventus, euro colpo granata: il tris è servito

Calciomercato Juventus, un profilo potrebbe diventare d’interesse comune. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’operazione.

Dal sud Italia potrebbe arrivare un colpo inaspettato. Si parla di big che già lo seguono e dalla Salernitana potrebbe, infatti, arrivare il ‘nuovo ‘esterno.

In corsa per lui, oltre al Bologna, ci sarebbero anche Milan e Juventus. Il giocatore della Salernitana adesso fa gola e potrebbe essere quella scoperta inaspettata che garantirebbe già la differenza da subito.

Mazzocchi piace alla Juventus: colpo dalla Salernitana

Come scrivono da ‘Sportitalia.com’ “Avrebbe destato scalpore un post pubblicato nel pomeriggio di ieri dall’esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Una foto di squadra con annessi ringraziamenti collettivi che sembrava a tutti gli effetti di un addio alla piazza campana”.

Ciò, dunque, è stato preso come un messaggio di calciomercato anche, se, il saluto era legato ai tanti calciatori in prestito presenti in rosa che nella prossima stagione non proseguiranno la loro avventura con la maglia della Salernitana. Dunque per il momento nulla si muove, anche se tutte le squadre citate poc’anzi sarebbero interessate al giocatore.