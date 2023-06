Bomba Sky, prezzo fissato: la Juve lo prende dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sulle mosse dei bianconeri per rinforzare l’organico. L’affare che non ti aspetti.

Giornata convulsa in casa Juventus, con le notizie riguardanti la decisione di non partecipare più al progetto Superlega che ha inevitabilmente calamitato le attenzioni mediatiche. Archiviata una stagione molto dura dentro e fuori dal campo, però, la “Vecchia Signora” ha cominciato a pianificare le mosse in vista della prossima campagna acquisti.

In attesa di definire una volta per tutte la questione concernente il nuovo direttore sportivo, Manna sta già scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Nella lista degli obiettivi della Juve figura anche il nome di Lucas Vasquez. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il terzino del Real Madrid sarebbe uno dei profili attenzionati dai bianconeri per rimpolpare la batteria degli esterni destri. Legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2024, lo spagnolo ha una valutazione che si attesta dai 6 agli 8 milioni di euro. Sotto questo punto di vista ci sarebbero già stati dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Staremo a vedere se dai primi contatti potrà nascere una vera e propria trattativa: scenario in evoluzione.