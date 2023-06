Il presidente gela la Juventus: “Ha un contratto fino al 2024”

Il presidente gela la Juventus, le sue parole fanno eco a quelle del direttore generale Scanavino. Speranze al lumicino.

La confusione regna sovrana da settimane per quanto riguarda il futuro della Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il club finora è stato impegnato su altri fronti, quelli giudiziari. Ma a fare un po’ di chiarezza oggi c’ha pensato il direttore generale Maurizio Scanavino, che ha rilasciato una lunga intervista a Sky. Il dirigente bianconero ha sciolto i dubbi sulla conferma di Massimiliano Allegri blindando, di fatto, il tecnico livornese.

Si andrà avanti con lui, dunque. Nonostante una stagione deludente, conclusa ancora una volta senza trofei per il secondo anno consecutivo. “Abbiamo avuto qualche confronto acceso – ha detto Scanavino – ma sempre con la volontà di fare il meglio per la squadra”. Tutto sembra ormai deciso anche per la figura che finora è rimasta vacante, quella del direttore sportivo. Per il momento toccherà a Giovanni Manna occuparsi del mercato. Nella speranza, ovviamente, che si possa trovare una soluzione per arrivare a Cristiano Giuntoli, obiettivo numero uno della Juventus. L’attuale diesse del Napoli campione d’Italia ha ancora un anno di contratto con gli azzurri. E, a quanto pare, non si libererà facilmente.

Il presidente gela la Juventus, De Laurentiis: “Giuntoli resta con noi fino al 2024”

Di Giuntoli è tornato a parlare in queste ore anche il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, intervistato dalla Rai. Le parole del vulcanico patron del Napoli fanno eco a quelle dello stesso Scanavino, che aveva messo a tacere ogni voce riguardo al possibile sbarco del dirigente di origine toscana a Torino.

#DeLaurentiis: “#Giuntoli ha un contratto con noi fino al 2024. #Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la #Fiorentina. Non penso sia corretto andare a rompere le scatole ad una squadra di amici. Poi se è lui che vuole rompere, potrei prenderlo in considerazione” — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2023

“Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, quindi non vedo il motivo della domanda”, ha spiegato De Laurentiis ai giornalisti, anche in maniera abbastanza scocciata. Continua invece il casting del Napoli per il successore di Luciano Spalletti, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la vittoria dello scudetto. “Italiano? È un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non penso sia corretto andare a rompere le scatole ad una squadra di amici. Poi se è lui che vuole rompere, potrei prenderlo in considerazione”.