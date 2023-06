Partite truccate, nuovo terremoto: l’UEFA la sbatte fuori dalla Conference

Per la Juventus il settimo posto in classifica è valso la qualificazione alla prossima edizione della Conference League.

Non è certo il traguardo a cui ambiva la formazione di Allegri, che sul campo avrebbe chiuso in piena zona Champions League. Ma la penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri ha fatto sì che scivolassero indietro, fino al settimo posto della graduatoria.

Le vicende extra calcistiche dunque hanno inciso, e non poco, sul cammino di Chiesa e compagni. Chiusa la stagione calcistica, adesso la Juventus dovrà pensare al futuro e all’allestimento di una rosa che possa fare bene sia in Italia che in Europa. Perché i bianconeri non vogliono assolutamente perdere il loro dna e punteranno a tornare al più presto in cima. Sulla Conference League però in questo momento c’è ancora un grande punto interrogativo in sospeso.

L’Osasuna può essere escluso dalla Conference League: ecco perché

I tifosi della Juventus temono che la Uefa possa sanzionare i bianconeri tenendoli fuori dall’Europa. Ma viste le ultime notizie che arrivano dalla Spagna la stessa Uefa potrebbe tenere fuori da questa competizione anche un’altra squadra, vale a dire l’Osasuna.

Ne ha scritto “Mundo Deportivo”, riportando quanto scritto da “La Vanguardia”. Il massimo organismo calcistici europeo infatti avrebbe aperto un fascicolo sulla formazione spagnola, che a sorpresa si è qualificata per il torneo proprio all’ultima giornata. L’Uefa punterebbe ad entrare nel merito di un processo che ha visto i membri del consiglio di amministrazione condannati per reati di appropriazione indebita, reato in bilancio, falso in documenti e corruzione sportiva. Il riferimento è soprattutto alla stagione 2012-13, quando è stato appurato che l’Osasuna avrebbe truccato delle partite. In caso di esclusione dell’Osasuna sarebbe l’Athletic Bilbao ad approdare in Conference League.